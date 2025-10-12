Diese drei elfjährigen Mädchen sind die hauseigenen Newcomerinnen der Kulturdose und proben seit 2024 im Flinta-Coachingprojekt „Bandbüchse“.

Wer ihren Juni-Auftritt beim großen Festival in der Schauenburgstr. 5 verpasst hat, kann Die staubigen Gummibärchen (Indiepop/Elektropunk) jetzt beim „Ladenkonzert No. 5“ kennenlernen. -pat