Die zehn reichsten Rapper der Welt & ihr Vermögen im Jahr 2022

Die Hip-Hop-Branche wächst kontinuierlich und Rapper aus der ganzen Welt verdienen immer mehr.

Durch Nebengeschäfte und andere Investitionen ist das Einkommen dieser Rapper so rasant gestiegen, dass man kaum mehr den Überblick behalten kann. Dieses Ranking listet die zehn reichsten Rapper 2022, basierend auf ihrem Einkommen und ihrer Popularität.

(10) Snoop Dogg

Bürgerlicher Name: Calvin Cordozar Broadus Jr.

Geburtsdatum: 20.10.1971

Geburtsort: Long Beach, Kalifornien, USA

Berühmte Lieder: California Gurls; Young, Wild & Free; Winter Wonderland / Here Comes Santa Claus

Top-Alben: Doggystyle; From Tha Streets 2 Tha Suites; High; Tha Doggfather

Genres: Hip-Hop, Rap

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Filme mit Beteiligung: Mac & Devin Go To High School; Straight Outta Compton; Murder Was The Case

Nettovermögen: 134 Mio. Euro

Snoop Dogg ist Musiker, Produzent, Schauspieler, der Ende der 90er Jahre durch sein Debütalbum und Probleme mit der Polizei berühmt wurde. In seiner Jugend musste Snoop regelmäßig ins Gefängnis. Heute ist er ein international renommierter Rap-Künstler, erfolgreicher Geschäftsmann und vorbildlicher Familienvater. Snoop Dogg hat eine charmante, entspannte Persönlichkeit, die Fans aus der ganzen Welt anzieht. Auch wenn er plötzlich aufhören sollte, Albem zu veröffentlichen, wird er eine Ikone der Popkulturgeschichte bleiben. Er hat bereits seine Spuren in der Branche und im US-Englischlexikon hinterlassen, indem er gewöhnlichen Wörtern sein „izzy“ hinzugefügt hat (Fo-shizzy!).

2017 moderierte Snoop Dogg die Spielshow „Joker’s Wild“. „Snoop Dogg Presents The Joker’s Wild“ wird auf TBS ausgestrahlt. Basierend auf der beliebten Version der klassischen TV-Spielshow, die auf TBS und TNT ausgestrahlt wurde, präsentiert Snoop Dogg „The Joker’s Wild“ auf Everis, dem Chartstürmer Renegade 3600. Spieler werden den Beat „The Devil-Bonus“ lieben, der auf riesigen Walzen über dem Pot wächst und die Chance bietet, große Credit-Preise und steigende Multiplikatoren zu gewinnen.

Es ist erwähnenswert, dass diese Show die ideologische Inspiration für viele moderne Onlinespiele geworden ist. Eines dieser Spiele ist der Spielautomat Joker’s Wild. Erwachsene Spieler können diesen Slot in beste deutsche Online Casinos finden. Er lässt sich kostenlos spielen, es gibt aber auch ein Spiel um echtes Geld, das gute Gewinne bringen kann!

Snoop Dogg verdiente seinen Lebensunterhalt hauptsächlich mit seinen Alben, Musikshows und Tourneen. Er war Kreativchef von Priority Records und Markenbotschafter von Hot Pockets und Airbnb.

(9) Pharrell Williams

Bürgerlicher Name: Pharrell Lanscilo Williams

Geburtsdatum: 5.4.1973

Geburtsort: Virginia Beach, Virginia, USA

Berühmte Lieder: Happy; Frontin’; Despicable Me

Top-Alben: Girl; In My Mind; Hidden Figures – Original Score

Genres: Pop, R’n’B

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Nettovermögen: 137 Mio. Euro

Als Künstler ist Pharrell Williams für seine Vielseitigkeit bekannt. Er rappt, singt, komponiert Lieder und produziert Filme. Er ist auch in der R’n’B-Branche bekannt und hat bis heute zehn „Grammys“. Williams hat mit anderen berühmten Künstlern wie Jennifer Lopez und Shakira zusammengearbeitet. Mit der Veröffentlichung seiner Single „Happy“ erreichte seine musikalische Karriere jedoch ihren Höhepunkt. Allein von 2014 bis ’15 hat er 32 Mio. Euro verdient.

Als Unternehmer gründete er das Plattenlabel „I Am Other“ und besitzt das Textilunternehmen Bionic Yarn. Er arbeitet auch mit der Mode-Ikone Nigo an Ice Cream Footwear und The Billionaire Boys Club. 2008 arbeitete er mit Louis Vuitton zusammen, um eine neue Schmuck- und Brillenlinie zu entwickeln. 2013 kreierte er eine Sonnenbrillenlinie für Moncler.

(8) Lil Wayne

Bürgerlicher Name: Dwayne Michael Carter, Jr.

Geburtsdatum: 27.9.1982

Geburtsort: New Orleans, Louisiana, USA

Berühmte Lieder: Sucker For Pain; Lollipop; Love Me

Top-Alben: Funeral; Tha Carter III; Tha Carter V; Tha Block Is Hot

Genres: Hip-Hop

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Nettovermögen: 140 Mio. Euro

Der mit dem „Grammy“ ausgezeichnete Rapper Lil Wayne ist seit seiner Kindheit in der Musikindustrie tätig. Sein Debütalbum „Tha Block Is Hot“ führte die Charts an und machte ihn auf Anhieb berühmt. Er wurde damals als bester junger Künstler nominiert. Jahrelange Hitting-Hits in den Charts haben ihn reich gemacht. Wayne ist auch Autor und Unternehmer. Er schreibt für mehrere Kolumnen in verschiedenen Zeitungen und hat sogar einige erfolgreiche Platten für andere Künstler produziert.

Im Gegensatz zu anderen Rappern auf dieser Liste stammen die Einnahmen von Wayne jedoch hauptsächlich aus seiner Musik. Für seine Touren verlangt er einen erheblichen Preis. Auch seine Kollaborationen mit anderen Künstlern wie Eminem, Nicki Minaj, Snoop Dogg und Drake bringen ihm ein Vermögen ein. Sein Miteigentum an Tidal Records trägt zu seinem Vermögen bei, ebenso wie einige große kommerzielle Auftritte, darunter für Samsung und beim „Super Bowl“.

(7) Drake

Bürgerlicher Name: Aubrey Drake Graham

Geburtsdatum: 24.10.1986

Geburtsort: Toronto, Kanada

Berühmte Lieder: One Dance; God's Plan; Knife Talk

Top-Alben: Certified Lover Boy; Scorpion; Views

Genres: R’n’B, Hip-Hop

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Nettovermögen: 168 Mio. Euro

Aubrey „Drake“ Graham ist ein kanadischer Rapper, Sänger, Songwriter und Schauspieler aus Toronto. Er erlangte zunächst Anerkennung, als er in der Teenie-Dramaserie „Degrassi: The Next Generation“ mitspielte, und rappte von dort aus weiter. Ab 2022 wird das Nettovermögen von Drake auf etwa 168 Mio. Euro geschätzt; was ihn zu einem der reichsten Rapper der Welt macht, und er ist derzeit bei Lil Waynes Firma Young Money Entertainment unter Vertrag.

Drake ist ein talentierter junger Künstler, der sich seinen Platz auf dieser Liste verdient hat. Er ist nicht nur ein Multi-Genre-Performer, sondern auch ein „Apple Music“-Partner und ein Partner der Virginia Black Whiskey Company. Er ist auch Partner in einem Spiele- und Unterhaltungsunternehmen. Es ist zu erwarten, dass das Nettovermögen von Drake in den kommenden Jahren erheblich steigen wird.

(6) Eminem

Bürgerlicher Name: Marshall Bruce Mathers III

Geburtsdatum: 17.10.1972

Geburtsort: Saint Joseph, Missouri, USA

Berühmte Lieder: Venom; The Real Slim Shady; Lose Yourself

Top-Alben: Marshall Mathers LP; Kamikaze; The Eminem Show; The Slim Shady LP

Genres: Hip-Hop, Rap

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Filme mit Beteiligung: 8 Mile; BMF; Eminem: E

Nettovermögen: 195 Mio. Euro

Marshall Bruce Mathers III, allgemein bekannt als Eminem, hat die Ketten der Armut durchbrochen, um zu den reichste Rappern der Welt aufzusteigen. Sein Schicksal war besiegelt, als er 1997 Dr. Dre traf. Unter Dre wurde er langsam berühmt. Obwohl er als weißer Rapper diskriminiert wurde, verkaufte er 2002 in einer Woche über 1,32 Mio. Exemplare seines Albums. Obwohl Eminem kein großes Geschäft wie sein Mentor Dre hat, weiß er um die Bedeutung von Investitionen.

Er hat ein ziemlich solides Bankkonto. Neben seinen Plattenverkäufen, Auftrittsgebühren und Arena-Tourneen hat er auch Shady Records, ein relativ erfolgreiches Plattenlabel. Seit der Veröffentlichung eines neuen Albums im vergangenen Januar kann man mit Sicherheit erwarten, dass Eminems Vermögen nach der Tour und durch Plattenverkäufe und digitale Downloads steigen wird.

(5) Master P

Bürgerlicher Name: Percy Robert Miller

Geburtsdatum: 29.4.1967

Geburtsort: New Orleans, Louisiana, USA

Berühmte Lieder: Burbons And Lacs; Make ’Em Say Ugh; Pass Me Da Green; How Ya Do Dat

Top-Alben: Ghetto D; Ice Cream Man; 99 Ways To Die

Genres: Hip-Hop, Gangsta-Rap, Südstaaten-Hip-Hop

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Filme mit Beteiligung: Uncle P; I Got The Hook Up; Lockdown; Repos

Nettovermögen: 217 Mio. Euro

Sie fragen sich vielleicht, wie Master P auf dieser Liste gelandet ist, ohne ein Jahrzehnt lang ein Album zu veröffentlichen. Er ist ein Mann mit vielen Talenten und nicht nur ein Rapper, sondern auch Autor, Geschäftsmann, Investor, Filmemacher, Plattenproduzent, Philanthrop und Basketballspieler. Darüber hinaus hat Master P ein Imperium um No Limit herum aufgebaut. Mit dem Wunsch, über die Musik hinauszugehen, umfasst No Limit auch eine Filmproduktionsfirma, eine Bekleidungslinie, ein Reisebüro und eine Videospielfirma.

Obwohl er eher Geschäftsmann als Rapper ist, ist er im Herzen ein echter Hip-Hop-Künstler. Tatsächlich hat er mehrere andere Rapper und R’n’B-Künstler inspiriert, darunter Usher und 2 Chainz. Vor kurzem erlitt Master P einen Reinfall, als er sich mit einem Cannabisunternehmen zusammenschloss, um seine eigene Sorte zu promoten.

(4) Dr. Dre

Bürgerlicher Name: Andre Romelle Young

Geburtsdatum: 18.2.1965

Geburtsort: Compton, Kalifornien, USA

Berühmte Lieder: Still D.R.E., Straight Outta Compton, Talking To My Diary

Top-Alben: The Chronic; 2001; Compton; Detox

Genres: Hip-Hop, Rap

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Filme mit Beteiligung: Training Day, The Defiant Ones

Nettovermögen: 766 Mio. Euro

Einmal ganz oben auf dieser Liste steht der vielleicht größte Einzelproduzent in der Rap- und Hip-Hop-Geschichte. Sein Plattenlabel Aftermath Entertainment hat mehrere Künstler berühmt gemacht, darunter Eminem, Kendrick Lamar und 50 Cent. Es wird geschätzt, dass Dr. Dre allein in einem Jahr etwa 550 Mio. Euro verdient hat (höchstwahrscheinlich durch den Verkauf von Beats). Dies ist schätzungsweise das größte Jahreseinkommen eines Musikers in der Geschichte.

Fügt man dieser Liste auch seine eigenen umfangreichen Musikaufnahmen mit jahrelangen Tantiemen hinzu, besteht kein Zweifel, dass er bald dem Club der Milliardäre beitreten wird. Abgesehen von seinem Plattenlabel war Dr. Dre auch ein Mehrheitsaktionär von Beats Electronics (berühmt für seine Kopfhörer), das 2014 von Apple für drei Mrd. Euro übernommen wurde und heute als „Beats By Der“ bekannt ist. Das Wachstum des Nettovermögens von Dr. Dre ist einfach unglaublich.

(3) Puff Daddy

Bürgerlicher Name: Sean Combs

Geburtsdatum: 4.11.1969

Geburtsort: Harlem, New York, USA

Berühmte Lieder: I’ll Be Missing You; I Need A Girl PT II; Mo Money Mo Problems

Top-Alben: No Way Out; Press Play; Forever

Genres: Hip-Hop; R’n’B‎

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Filme mit Beteiligung: A Raisin In The Sun; Notorious; Monster’s Ball

Nettovermögen: 793 Mio. Euro

Es ist keine Überraschung mehr, Sean Combs (alias Diddy) auf Platz Nummer drei. Mit seinem beeindruckenden Portfolio hat er sich sogar den lustigen Spitznamen „Money Making Mitch“ verdient. Als Rapper, Sänger, Songwriter und Produzent hat er meistverkaufte Alben produziert und erreichte den Höhepunkt in den Billboard-Charts. Er hat auch das Plattenlabel Bad Boy Entertainment gegründet.

2005 verkaufte er seinen Anteil an der Plattenfirma an Warner. Als Schauspieler spielte er u.a. in „Made“, 2Carlito’s Way: Rise To Power“, „A Raisin In The Sun“ mit. Als Unternehmer hat er Beteiligungen an Aquahydrate, Blue Flame, DeLeon Tequila und Revolt TV. Auch seine Bekleidungslinie Sean John macht immer noch stetige Gewinne.

(2) Jay Z

Bürgerlicher Name: Shawn Corey Knowles-Carter

Geburtsdatum: 4.12.1969

Geburtsort: Brooklyn, New York, USA

Berühmte Lieder: Empire State Of Mind; Numb/Encore; Niggas In Paris

Top-Alben: The Blueprint; 4:44; The Black Album

Genres: Hip-Hop; Rap

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Nettovermögen: 1 Mrd. Euro

Über ein Jahrzehnt lang waren Jay Z, Diddy und Dr. Dre die Hauptkonkurrenten in diesem Ranking. Bei einer so kleinen Lücke zwischen ihrem Nettovermögen war nicht abzusehen, wer das erste Vermögen von einer Milliarde Euro erreichen würde. Das Nettovermögen von Jay-Z war am Ende das erste auf dieser Liste, das eine Mrd. Euro erreichte.

Obwohl er vielleicht nicht ganz oben auf dieser Liste steht, belegt Jay-Z den zweiten Platz mit einem Nettovermögen von über einer Mrd. Euro. Der in Brooklyn geborene Rapper, Songwriter, Geschäftsmann und Investor trat 1989 zum ersten Mal auf; einige Jahre später wurde er zu einem der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Das beweisen seine 100 Mio. verkauften Platten und 21 „Grammys“. Er hat auch eine lange Liste von Geschäftsunternehmen, darunter D’Usse Cognac und Roc Nation. Kürzlich hat er auch einen Vertrag mit dem Tech-Riesen Samsung unterzeichnet.

(1) Kanye West

Bürgerlicher Name: Ye (Kanye Omari West)

Geburtsdatum: 8.6.1977

Geburtsort: Atlanta, Georgia, USA

Berühmte Lieder: Praise God; Flashing Lights; Gold Digger

Top-Alben: Donda; Ye; Graduation

Genres: Hip-Hop; Rap

Zu hören bei: Youtube; Spotify; Apple Music; Deezer; Youtube Music

Nettovermögen: 1,6 Mrd. Euro

Das Vermögen von Kanye West ist, ähnlich wie Kanye, ein Rätsel. Es stieg innerhalb von nur wenigen Jahren von 175 Mio. auf fast 1,6 Mrd. Euro aufgrund kluger Geschäfts- und Werbemaßnahmen. Als Rapper, Produzent, Modedesigner und Geschäftsmann ist Kanye West anscheinend überall am Start. Wie 50 Cent war er von Insolvenz-Spekulationen umgeben. Mit seinem 20-Mio.-Euro-Haus und Mercedes Maybach sieht es jedoch nicht so aus, als würde er finanziell untergehen.

West ist für seinen unternehmerischen Spirit bekannt und hat mehrere verschiedene Unternehmen ins Leben gerufen. Einige davon sind gescheitert, andere überraschend erfolgreich. Das vielleicht erfolgreichste aller seiner Unternehmungen ist die Yeezy-Linie für Adidas. Seine Yeezy-Schuhe sind ständig zu Preisen von über 400 Euro ausverkauft. Er verdient auch viel mit seinen Plattenverkäufen, Tourneen, „Good Music“-Projekten und Produktionsarbeiten. Er verdient definitiv mehr als vergangenes Jahr und genießt seine vielen Ländereien, darunter eine Ranch in Wyoming, auf der er ein 4.830 Quadratmeter großes Haus baut.

Fazit

Die Welt des Hip-Hops ist offensichtlich eine vernetzte Welt. Wie man der Geschichte vieler Rapper entnehmen kann, wird allmählich klar, dass einige ohne die einflussreichen Menschen, die sie auf ihrem Weg getroffen haben, nie derart erfolgreich gewesen wären. Ein Vermögen anzuhäufen bedeutet, sich seinem Handwerk zu widmen und niemals aufzugeben. Und ein bisschen Geschäftssinn und Diversifizierung haben auch noch niemandem geschadet…