Erst im März war Spunk Volcano mit seinem Sideproject The Eruptions in der Hackerei.

Das kam dem, was seine originäre UK-Band Dirt Box Disco abliefert, schon ziemlich nahe. Bis auf drei Unterschiede: more Fun, less Punk und Spunk Volcano als Gitarrist. Support: die eierlikörkillenden Kawenzmänner. -pat