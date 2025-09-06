Distival VI

Popkultur // Artikel vom 06.09.2025

Das auf Crust, Grind, HC-Punk und Powerviolence fokussierte Festival geht in Runde sechs.

Bereits ab 15 Uhr gibt’s im Biergarten Musik, Miniramp-Action und veganen Imbiss vom Café Noir, bevor um 18.30 Uhr mit acht Bands losgelärmt wird: Am Start sind Spit Acid (Osnabrück), Alteri (Köln), Mole (Berlin), Willxsmic (Straßburg), The Prim (Erfurt), M:40 (Schweden), Days Of Desolation (Belgien) und Bolzenschuss (Marburg/Gießen). -pat

Sa, 6.9., 18.30 Uhr, P8, Karlsruhe

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

