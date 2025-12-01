Djely Tapa aus Montréal ist ursprünglich eine Mandinka aus Mali.

Von ihrer Mutter, selbst Sängerin und eine der großen Stimmen Malis, erbte sie die soziale Rolle als Griotte. Mit ihrer kraftvollen Stimme, kombiniert mit Kora, Gitarrenriffs und malischen Percussions, Frauenchören und elektronischen Styles von Caleb Rimtobaye (Afrotronix) arbeitet sie an ihrer Version eines echten Afrofuturismus. -rw