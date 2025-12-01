Djely Tapa

Popkultur // Artikel vom 18.12.2025

Djely Tapa (Foto: Jypheal Tayorault)

Djely Tapa aus Montréal ist ursprünglich eine Mandinka aus Mali.

Von ihrer Mutter, selbst Sängerin und eine der großen Stimmen Malis, erbte sie die soziale Rolle als Griotte. Mit ihrer kraftvollen Stimme, kombiniert mit Kora, Gitarrenriffs und malischen Percussions, Frauenchören und elektronischen Styles von  Caleb Rimtobaye (Afrotronix) arbeitet sie an ihrer Version eines echten Afrofuturismus. -rw

Do, 18.12., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

