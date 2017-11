Wer von Doldrums spricht und nichts mit Meteorologie zu schaffen hat, meint wohl das Soloprojekt von Elektro-Noise-Produzent und DJ Airick Woodhead.

Der sophisticated Sound des Kanadiers verschmilzt verschiedenste elektronische Sequenzen, Noise-basierte Samples, hypnotische Pop-Strukturen und effeminierte Gesänge zu halluzinatorischen Dance-Jams.

Was das nun mit den Windstillen am Äquator zu tun hat, sei dahingestellt. Absolut der Rede wert: Die „ESC“-Album-Tour listet lediglich zwei Stationen in Deutschland – Berlin und Karlsruhe! Special Guest des Abends ist Vibrato-Art-Punk Petra Glynt. -pat