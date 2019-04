Dominik Baer

Dem „Indie-Pop-Adventurer“ hört man an, dass er in Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Deutschland und Thailand aufgewachsen ist.

Mit seiner Band stellt der Wahl-Heidelberger Singer/Songwriter das neue Album „Colliding In The Dark“ vor. Eröffnet wird der Abend von Najenko, dem neuen Rock-Soloprojekt von Nicolai Dörr, Frontmann der Karlsruher Endless Second. -pat