Dorfschänke

Für seine beiden Karlsruher Tribute-Bands Dead Horse und 90/DD konnte es eigentlich gar nicht besser laufen, als dass Axl Rose bei AC/DC einsteigt.

Denn stimmlich geht Benjamin Bumm aber mal locker als dessen Zwilling durch! Bevor am Sa, 31.3. die australische Rhythmusmaschine angeworfen wird, steht er ab 20.30 Uhr mit den im Raum Karlsbad frisch formierten und schön pornesk benannten Dicke-Hose-Rockern Great Again auf der Schänken-Bühne. Abendfüllend gibt’s den rollenden Retro-Sound dann am 28.4. im Jugendhaus Waldbronn.

Einen mindestens ebenso prächtigen Backenbart trägt Mario Götz: Der „poetische Staplerfahrer“ aus dem Murgtal hat sich in der siebten Staffel mit Joe Cockers „Lie To Me“ erfolglos als „Voice Of Germany“ versucht und stimmt nun wieder an der Seite seiner Heizer (Sa, 24.3., 21 Uhr) fetzige Covers von den 70ern bis heute an. Außerdem stellt das KA/Kölle-Hillbilly-Trio Salty Pajamas (Fr, 6.4., 21 Uhr) seine neue Platte „Fryin‘ Pan“ vor. -pat