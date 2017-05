Dorje feat. Rob Chapman

Hinter Dorje steckt die vierköpfige Londoner Blues/Jazz/Metal-Combo um Mastermind, Youtuber, Gitarrenhersteller und -gott Rob Chapman.

Dass die durch eingängige Hooks sowie technische Finessen bestechende zweite EP „Centred And One“ für eine ausverkaufte UK-Tour gesorgt hat, liegt sicher nicht allein an der hohen musikalischen Qualität der Gruppe, sondern auch an den 500.000 Abonnenten von „Monkey Lord“ Chapmans Channel, dessen unterhaltsam-lehrreiche Lessons es auf satte zehn Millionen Monatsviews bringen! -pat