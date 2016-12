Im Mai wurde ihr im Anschluss an zwei US-Tourneen dort der „Metal Goddess Legends Award“ verliehen.

Was in etwa den internationalen Stellenwert der Metal-Lady veranschaulicht, die seit 1982 und der Gründung ihrer Band Warlock zu einer Legende des Metal und Hardrock wurde. Neu raus ist die mehr als achtstündige Live-DVD/Blu-ray/CD „Strong And Proud – 30 Years Of Rock And Metal“. Support: Maxxwell. -rw