Dota

Popkultur // Artikel vom 21.11.2025

Dota (Foto: Annika Weinthal)

Dota Kehr aus Berlin ist eine der erfolgreichsten deutschen Singer/Songwriterinnen.

In den Nullerjahren war sie schon als Kleingeldprinzessin erfolgreich; es folgten 2003 und ’07 Alben mit den brasilianischen Künstlern Chico Cesár und Danilo Guilherme. Jetzt präsentiert sie mit ihrer Band das neue Album „Springbrunnen“. -rw

Fr, 21.11., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

Dota (Foto: Annika Weinthal)

