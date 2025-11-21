Dota Kehr aus Berlin ist eine der erfolgreichsten deutschen Singer/Songwriterinnen.

In den Nullerjahren war sie schon als Kleingeldprinzessin erfolgreich; es folgten 2003 und ’07 Alben mit den brasilianischen Künstlern Chico Cesár und Danilo Guilherme. Jetzt präsentiert sie mit ihrer Band das neue Album „Springbrunnen“. -rw