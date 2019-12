Double Groove Night

Mit Funk You und Evolver laden zwei der besten hiesigen Coverbands zur Liveparty.

„From Kingston To Karlsruhe“ lautet das „Funk You“-Motto, von Reggae und Ska über deutschen Hip-Hop bis hin zu Soul- und Funk-Classics wird alles geboten, was ohne Umwege in Ohren und Beine geht! -rw