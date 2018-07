Mit „Abominator“ gab Paul Doyle Caiafa alias Doyle Wolfgang von Frankenstein 2013 sein Solodebüt.

Vergangenes Jahr hat der Misfits-Gitarrist nachgelegt: „Doyle II: As We Die“ paart wieder starke Metal-Riffs, wilden Punkrock und eine theatralische Intensität, wie man sie vom Schöpfer des Horror-Punks erwarten darf. Special Guest: das belgische Metalcore-Quartett Off The Cross. -pat