„Milk And Alcohol“, „Roxette“, „Back In The Night“, „Down At The Doctors“ – ihre raue, kompromisslose Energie hat die weiterhin Studioalben veröffentlichenden (zuletzt 2022 „Damn Right!“) Dr. Feelgood in den 70ern zu einer der weltweit bekanntesten Bands der aufkommenden britischen Pubrockszene gemacht.

„Messerscharfer Brocken R’n’B“ nennt das „Classic Rock Magazin“ den Stil, der die Seele des Blues’ mit der Rotzigkeit des Punks verbindet. Mit Gordon Russell (Gitarre), Phil Mitchell (Bass) und Kevin Morris (Drums) stehen seit 1983 noch immer Musiker der letzten Besetzung um Originalsänger Lee Brilleaux auf der Bühne. Der starb ’94 und wird durch Ex-Animal Robert Kane ersetzt. -pat