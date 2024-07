Anfang der Nullerjahre gab der Dragonforce-Hit „Through The Fire And Flames“ einen schier unschlagbaren „Guitar Hero“-Endboss ab!

Der metalaffine Gamer kann sich nun an „Power Of The Triforce“, der Hommage an Nintendos Klassiker „Zelda“, ergötzen.

Dann treiben die als schnellste Band der Welt gefeierten Londoner um die Gitarrenwirbelwinde Herman Li und Sam Totman Taylor Swifts „Wildest Dreams“ vor sich her und machen auch sonst mit dem im März erschienenen „Warp Speed Warriors“ da weiter, wo sie 2019 aufgehört haben: bei „Extreme Power Metal“. Support: Nekrogoblikon. -pat