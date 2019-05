Dreimal Lehel plus X

Wie wandlungsfähig Peter Lehel ist, muss man niemandem mehr erzählen.

Der Saxofonist ist zunächst im Quintett des Altmeisters Dusko Goykovich zu hören, das sich in bestechender Besetzung der Poesie des Jazz verschrieben hat (Sa, 25.5., 20 Uhr).

Zwei Tage später geht’s ins Sandkorn für das Großprojekt „Song Of Praise & Missa In Jazz“, bei dem das Peter Lehel Quartet auf den Kammerchor Baden-Württemberg trifft. Das Crossover verspricht packende Grooves und Impros, eingefasst in Musik voller Leidenschaft (Mo, 27.5., 20 Uhr).

Auch zum „Acoustic Project“ der Pianistin Monika Herzig, die jüngst erst mit ihrem rein weiblich besetzten Allstar-Projekt Sheroes in der HL begeisterte, stößt der Jazzer dazu (Fr, 14.6., 20 Uhr). Ausnahmsweise ohne ihn, aber auch toll, ist schließlich noch der Trio-Gig des Bassisten Dirk Blümlein (Fr, 7.6., 20 Uhr). -er