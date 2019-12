Dub Spencer & Trance Hill

Die vier Schweizer mit dem genialen Namen sind schon seit 2003 unterwegs und haben auf dem Hamburger Reggae-Label „Echo Beach“ eine ganze Reihe cooler -Dub-Alben raus.

Am bekanntesten ist wohl ihre „The Clash“-Scheibe „Clashification“. Sie machten aber auch Tracks mit William Burroughs oder Dieter Meier und lieferten den stilvollen Bassteppich für die crazy Spoken Words von Dub-Ikone Lee „Scratch“ Perry, der in der Schweiz „Asyl“ fand. Das Quartett bringt seinen instrumentalen psychedelischen Dub-Reggae mit Rock und Trance-Einflüssen live auf die Bühne, mit an Bord Soundmann und DJ Umberto Echo und ihre Weihnachtsplatte „Christmas In Dub“. Liebhaberkonzert zum sophisticaten Dahinschmelzen.

