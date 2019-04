Dudefest 2019

Diesmal besteht das Festival für Post-Metal, Noise, Doom, Drone & Co. aus drei autarken Einzelevents – wie gehabt auf zwei Jubez-Bühnen mit so manchem Szeneschwergewicht.

Der erste Teil des „Dudefests“ (Sa, 27.4., 19 Uhr) präsentiert eine der deutschen Erfolgsgeschichten in Sachen bockelharter Musik: Mantar. Mit dem Bremer Black/Death/Punk/Doom-Duo auf Tour sind Downfall Of Gaia (Epic/Sludge/Crust-Metal). Dazu gesellen sich die DIY-Helden Wrong, die u.a. aus Ex-„The Ocean“-Mitgliedern bestehenden Coilguns und als Opener die Local Doomer Witchfucker. Teil zwei (Di, 30.4., 17.30 Uhr) führt eine der einflussreichsten Bands der Post-Rock/-Metal-Szene an: Mono aus Japan. An ihrer Seite touren Arabrot (Norwegen) und Cellistin Jo Quail.

Special Opening Acts vor den zwei Berliner Gruppen Heads (Noise) und Earth Ship (Post-Metal) sind Codeia aus Karlsruhe, die ihr auf Mo Schroeders Hand Of Doom Records veröffentlichtes Album „As He Turned Back Towards The Eye Of The Storm“ vorstellen, sowie Jeffk aus dem „Dunk!“-Festival/Label-Umfeld. Part drei (Fr, 3.5., 19 Uhr) brüstet sich schließlich mit der 70er-Doom-Legende Saint Vitus; vorneweg spielen Ultha (Modern Black Metal), Sabbath Assembly, Dopelord (Polen) und Messa (Italien). -pat