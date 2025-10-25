Dudefest 2025

Popkultur // Artikel vom 25.10.2025

Divide And Dissolve

Drei Bands bilden das Line-up dieses kleinen, aber intensiven „Dudefests“.

Divide And Dissolve, die instrumentale Doom-Metal-Band aus Melbourne, besteht vor allem aus Takiaya Reed, schwarze Cherokee und fokussiert aufs Thema „Indigene Souveränität“. Im Gepäck: das nagelneue Album „Insatiable“.

Coltaine, der düsteren Aura des Schwarzwalds entsprungen, erzeugen eine kraftvolle Fusion aus dunkler, atmosphärischer Psychedelia und nebligen Elementen aus Post-Metal-angehauchtem Acid Rock. Und Arsen ist eine Sludge-Doom-Metal-Quintett mit Ba-Wü-Wurzeln, 2016 erstanden aus der Asche von Blank und Fortress Black sowie ergänzt durch zwei Codeia-Musiker. -pat

Sa, 25.10., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe
www.dudefest.de
tickets.inka-magazin.de

