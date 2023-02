Auf dem Höhepunkt der Death-Metal-Welle gründet sich dieses Trio um den growlenden Frontmann John Gallagher 1991 noch als Dead Fetus und unterstreicht seinen vor allem im konservativen Amerika extrem provokanten Bandnamen mit Grind- und Hardcore-Elementen.

Jetzt steht nach dem 2017er Album „Wrong One To Fuck With“ ein neuer „Dying Fetus“-Release in den Startlöchern, aus dem bereits die Single „Compulsion For Cruelty“ veröffentlicht wurde. Support: Nasty, Cabal und Frozen Soul. -pat