Dying Fetus

Auf dem Höhepunkt der Death-Metal-Welle gründet sich dieses Trio um den growlenden Frontmann John Gallagher 1991 noch als Dead Fetus und unterstreicht seinen vor allem im konservativen Amerika extrem provokanten Bandnamen mit Grind- und Hardcore-Elementen.

2023 erschien „Make Them Beg For Death“ und das neunte Album strotz wie alles davor nur so vor monströsem Riffing und erbarmungslosen Blastbeats! Very Special Guest: die Landseute von Chelsea Grin (Deathcore) und Vitriol (Death Metal) sowie Despised Icon (Death Metal/Metalcore) aus Montreal. -pat