EA80 & 24/7 Diva Heaven

40 Jahre EA80!

Die Punks aus Mönchengladbach machen einfach immer weiter, lassen branchenübliche Mechanismen an sich vorbeistreamen und sind so herrlich anti wie ihre Sparringspartner Klotzs (Punk-Duo aus Siegen) und die Berliner Cuntroaches („dreckiger Noise-Punk mit Metal-Kante“, Sa, 16.11., 21 Uhr).

24/7 Diva Heaven sind ein weibliches Grunge-Punk-Trio mit Stoner-Rock-Background, die mit dem Winterthurer Noise-Rock-Trio Hathors am Di, 19.11., 20 Uhr gastieren. Aus Helsinki kommen die beiden Bands am Mi, 20.11.; das war’s dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten. Refusal spielen Death Metal an der Grenze zu Grind und Crust, während Carry The Weight für melodischen Hardcore stehen (20 Uhr). -fd