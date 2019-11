Monolithischer Minimalismus ist das Sound-Prinzip von Earth.

Das klangliche Vokabular hat sich im Lauf der über 25-jährigen Bandgeschichte gewandelt – vom Drone Metal über Morricone-hafte Songs hin zum meditativ-atmosphärischen Rock ihres neuen Albums „Full Upon Her Burning Lips“, dessen Gitarren mal im Einklang, mal in Disharmonie mit den schleppenden Drums dahinwabern. Der Support der einflussreichen wie stilprägenden Slo-Mo-Rocker kommt von Helen Money. -pat