Easy am Hang 2019

Mit seinen jährlich gut 2.000 Besuchern ist das Festival von Kupferdächle und dem Verein „Kunst und Kultur am Wasserturm“ ein etabliertes Umsonst-und-draußen-Event.

Dieses Mal präsentiert das „Easy am Hang“ u.a. Rap-Poet Chefket, die Kölner Duos Lugatti & 9ine (Hip-Hop) und Maschinerie (Electro-Pop), The Moorings (Celtic Punk) und die Münchner Youth Okay (Alternative Brass FX), vom vergangenen Jahr noch als Naked Superhero bekannt. Neben in der Musikszene bekannten Namen kommen aber auch regionale Nachwuchskünstler wie The Sciences (Rock) aus Pforzheim zum Zug. Wer rechtzeitig anreist, kann für fünf Euro im Zelt campieren. -pat