Eclipse & Axxis

Nach wie vor gilt die Hymne „Living In A World“ aus dem Debüt „Kingdom Of The Night“ als Vorzeigenummer für den typischen Axxis-Song und ist Highlight eines jeden Konzerts.

Neben den eingängigen Melodien zweites Trademark dieses fest im traditionellen Heavy Rock der 80er verwurzelten Quintetts: Bernhard Weiß’ markant hoher Gesang. Der Double-Headliner-Gig startet mit Eclipse, einem der Vorreiter der neuen Welle schwedischer Hard-Rock-Bands, die mit ihrem aktuellen Album „Wired“ an den großen Erfolg des Vorgängers „Paradigm“ und seiner Hitsingle „Viva La Victoria“ anschließen konnten. -pat