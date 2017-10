Edo Zanki präsentiert: Fools Garden & Playing For Hope

Letztes Jahr feierten Fools Garden ihr 25. Bühnenjubiläum.

Von der damaligen Zitronenbaum-Besetzung sind nur noch Sänger Peter Freudenthaler und der Songschreiber und Gitarrist Volker Hinkel übrig, neue Songs und Alben in neuer Besetzung gibt’s weiter regelmäßig: 2017 haben die Pforzheimer mit „Rise And Fall“ ein neues Album am Start, das sie in Edo Zankis Reihe am Karlsruher Kammertheater vorstellen (Mo, 16.10.).

Vier Wochen später steigt die alljährliche „Playing For Hope“-Gala, zu der Edo mehrere Hände voller befreundeter MusikerInnen zusammentrommelt, die auf ihre Gage verzichten und sie, wie das Publikum seinen Eintritt, an den Verein Hope spenden, der sich um die Kinder in einem kenianischen Dorf kümmert. Frühzeitiger Ticketkauf wird empfoh­­len (Mo, 13.11). -fd