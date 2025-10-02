Einheizfeier 2025

Am Vorabend zum „Tag der Deutschen Einheit“ organisiert Karlsruhes Linke seit 1996 die „Einheizfeier“ – seit ihren Ex-Steffi-Zeiten Anfang bis Mitte der 2000er auch außerhalb der Szene Pflichttermin!

Nach den Live-Acts Unicorn Partisans (Electro-Punk/Dark Wave/Techno-Crust, Leipzig/Murmansk), dem Supernichts-Nachfolgetrio Detlef (Punkrock, Köln) und dem Duo Guts Pie Earshot (Dance-Punk/Dub-Tech, Berlin) versorgen Necrotic Six und Eisenbaal mit Tanzbarem aus Elektro, Wave und Punk. -pat