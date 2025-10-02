Einheizfeier 2025

Popkultur // Artikel vom 02.10.2025

Necrotic Six

Am Vorabend zum „Tag der Deutschen Einheit“ organisiert Karlsruhes Linke seit 1996 die „Einheizfeier“ – seit ihren Ex-Steffi-Zeiten Anfang bis Mitte der 2000er auch außerhalb der Szene Pflichttermin!

Nach den Live-Acts Unicorn Partisans (Electro-Punk/Dark Wave/Techno-Crust, Leipzig/Murmansk), dem Supernichts-Nachfolgetrio Detlef (Punkrock, Köln) und dem Duo Guts Pie Earshot (Dance-Punk/Dub-Tech, Berlin) versorgen Necrotic Six und Eisenbaal mit Tanzbarem aus Elektro, Wave und Punk. -pat

Do, 2.10., 19 Uhr, P8, Karlsruhe

Anfang « Abgesagt: Marcus Eaton | Omar Sosa &  Quarteto Afro Cubano » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 3 und 7?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Weiterlesen …
Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Weiterlesen …
Endgegner (Foto: Joshua Noah Zurhausen)

Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!

Weiterlesen …
Cari Cari (Foto: Andreas Jakwerth)

Cari Cari

Popkultur // Artikel vom 05.10.2025

Ihr „White Line Fever“ zierte schon den immer höchst geschmackvollen „Shameless“-Soundtrack.

Weiterlesen …
Querbeat

Querbeat

Popkultur // Artikel vom 05.10.2025

Das dritte Studioalbum „Radikal Positiv“ war auf Platz zwei in den Deutschen Albumcharts.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper