Das Rentnerquartett mit seiner finnischen Polka auf die Tonspur zu beschränken, ist ein bisschen so, wie pornoschauen ohne Bild.

Denn für die volle Eläkeläiset-Dröhnung braucht es den öffentlich zelebrierten Alkoholexzess, während stets eingeleitet von einem knapp-knallharten Schlagzeugintro „Enter Sandman“, „Livin’ On A Prayer“, „Ace Of Spades“, „Mrs. Robinson“, „Word Up“, „Living In America“, My Favourite Game“ und „Smoke On The Water“ zu „Soramonttuhumppa“, „Elän Humpalla“, „Sorvarin Humppa“, „Urho Kekkosen Muistolle“, „Haumppa Raikaa“, „Humppaa Suomesta“, „Hävisin Lotossa Taas“ und „Savua Laatokalla“ humppatieren. 2023 feiern die Finnenspinner das 30. Jubiläum auf Tour. -pat