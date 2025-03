„Humppa Hallelujaa“!

Wenn eingeleitet von einem knapp-knallharten Schlagzeugintro „Enter Sandman“, „Livin’ On A Prayer“, „Ace Of Spades“, „Mrs. Robinson“, „Word Up“, „Living In America“, My Favourite Game“, „Smoke On The Water“ und „Macarena“ zu „Soramonttuhumppa“, „Elän Humpalla“, „Sorvarin Humppa“, „Urho Kekkosen Muistolle“, „Haumppa Raikaa“, „Humppaa Suomesta“, „Hävisin Lotossa Taas“, „Savua Laatokalla“ und „Panojenkka“ humppatieren, sind die selten nüchtern auftretenden Finnenspinner Eläkeläiset am Zug und covern die bekanntesten Chart-Ohrwürmer aus Rock, Pop und Metal im Polkastil auf Finnisch. Im 32. Jahr ihres Bestehens geht’s auf „Humppaschlag“-Tour. -pat