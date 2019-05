Electric Citizen & Frau Doktor

Dieses Quartett aus Cincinnati hat sich in der hintersten Nische des 70ies-Rock irgendwo zwischen Analogy und Mellow Candle sein Plätzchen gesucht.

Dass ihr von Laura Dolan besungener Sound noch am ehesten mit Blood Ceremony (ohne allzu ausschweifende Songstrukturen, dafür mit viel analogem Georgel) vergleichbar ist, sollte endgültig aufhorchen lassen! Am Abend danach kann man die reanimierten Wiesbadener Frau Doktor mit ihren meist deutschsprachigen Songs aus Ska, Northern-Soul-Beat und spätem 70er-Punk nun doch noch einmal mehr on Stage erleben. -pat