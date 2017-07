In Frankreich landen diese sieben adretten Herren regelmäßig in den Album-Top-Ten, in den Jazz-Charts haben sie gar die Pole Position abonniert.

Unter den ordentlichen Anzügen steckt derweil gehörig Wilderness, vor allem Sänger James Copley ist eine richtige Rampenrakete. Mit dreckigem Funk und brodelnden Grooves sengen Electro Deluxe dem Publikum die Sitzkissen weg. Anders als die meisten anderen Nu-Jazz-Combos spielen die Franzosen hauptsächlich auf akustischen Instrumenten und bringen die Elektronik dann via eingestreuter Samples ins Spiel. Dem Hip-Hop ist Electro Deluxe genauso nah wie dem Soul und Jazz, und wie lange die Anzüge überhaupt getragen werden, die Frage stellt sich dann auch noch... -fd