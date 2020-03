Abgesagt: Elepharmers

Mit seinen spacigen Sarden ragt dieser Psyka-Gig aus dem überbordenden P8-Programm heraus.

Das Trio Elepharmers fährt eine Mischung aus hartem 70er-Blues- und 90er-Stoner-Rock, der sporadisch mit Synth-Einflüssen angereichert wird. Support: Up To The Sky aus Karlsruhe. -pat