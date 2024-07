Eliades Ochoa & Panteón Rococó

Popkultur // Artikel vom 03.08.2024

In Ghana schrieben sie Songs, in Deutschland treten sie nun endlich zusammen auf: die Gospelsängerin Florence Adooni und der Tastenvirtuose Carsten „Erobique“ Meyer, bekannt für eingängige Discohymnen mit Improtouch, der in Ghana 2020 den Schlagzeuger und Produzenten Max Weissenfeldt (Poets Of Rhythm, Whitefield Bros. u.v.a.) in seinem Studio besuchte.