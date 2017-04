Elizabeth Shepherd & Michael Occhipinti

Den Werderplatz kennt die kanadische „Epic-Singer-Songwriter-Souljazz“-Lady nur zu gut.

Nach mehreren begeisternden Auftritten im Kohi macht Elizabeth Shepherd einen KA-Abstecher vom Bremer „Jazzahead“ und spielt gemeinsam mit Landsmann Michael Occhipinti (Gitarre) ein ziemlich unikates Ladenkonzert bei Tom Boller.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Vor dem zweiten Date veranstaltet die Sängerin und -Pianistin am Nachmittag gegen einen kleinen Obolus einen „Arranging & Composing“-Workshop. Infos und Anmeldung per E-Mal an info@tomboller.de. -pat