Ella Armstark Orchester

In ihrer 60-Minuten-Mitmachshow entführen Ella Armstark und ihr Orchester in die bunte Welt der Jazz-Musiker, erklären Swing und Improvisation.

Die Kids können selber auf Ukulelen oder Kazoos spielen. Autor der Show ist der Jazzer und Musikpädagoge Christian Schatka, der in Frankenthal das „Musikhaus am Strandbad“ betreibt und Initiator der „Frankenthaler Jazztage“ ist. Die Jazz-Sängerin Sarah Lipfert schlüpft in die Rolle der Ella Armstark (ab drei bis sieben Jahre). -rw