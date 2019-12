Elvira Novello & The Soulicitors

Die aus diversen Formationen bekannte Grötzinger Sängerin Elvira Novello interpretiert mit ihren Soulicitors nicht nur Soul-Klassiker und Jazz-Standards.

Das abwechslungsreiche Repertoire reicht von trockenem Funk bis treibendem Rock, von Neo-Soul bis Indie-Rock, von Stevie Wonder bis Queens Of The Stone Age. Außerdem stehen Eigenkompositionen auf der Setlist der fachgerecht vergroovenden vierköpfigen Band. -pat