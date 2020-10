Als „schönsten Blume des Genres“ wurden sie im ZDF-Kulturmagazin „Aspekte“ anmoderiert.

Die Formation um den schwedischen Jazz-Schlagzeuger gehört zu den wenigen Piano-Trios, die sich durch die beständige Weiterentwicklung ihres wiedererkennbaren Bandsounds eine weltweite Zuhörerschaft erspielen konnten.

Mehr als zehn Millionen Streams der 2018er Single „I Miss You“ haben sie in die vorderste Reihe katapultiert und selbst in Japan ist das Emil Brandqvist Trio auf unzähligen Compilations vertreten. Jetzt soll das fünfte Album „Entering The Woods“ die Erfolgsstory fortschreiben. -pat