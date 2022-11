Emil Bulls

Für „Party Hard!“ hatten Christoph von Freydorfs Bullen schon 2020 allen Grund.

Aus Anlass der „25 To Life Birthday Bash“-Jubiläumstour wurde ein „Mixtape“ eingespielt, auf dem nicht nur Placebos „Every You Every Me“, „Mr. Brightside“ von den Killers oder Billy Idols „Rebel Yell“ zu Nu-Metal-Pop-Hybriden mutieren, sondern auch Emiliana Torrinis „Jungle Drum“, Genesis’ „Jesus He Knows Me“ und „We Built This City“ von Starship. Special Guests: Venues und The Disaster Area. -pat