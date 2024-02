Emil Bulls

Sechs Jahre nach ihrem bislang letzten Album „Kill Your Demons“ (das Cover-„Mixtape“ nicht mitzählt) geloben die Münchener „Love Will Fix It“!

Auf ihrem Januar-Release breakdownen sich Christoph von Freydorf und seine Bullen mit originell-dynamischem Songwriting zwischen dem Banger „Happy Birthday You Are Dead To Me“ und der Pophymne „Together“ durch zwölf Songs, die live mit Klassikern von „Revenge“ über „Euphoria“ bis „The Jaws Of Oblivion“ und Special Guests aufgemotzt werden. -pat