Emilie Zoé

Prog-Rock, Indie oder Low-Fi-Pop?

Das wusste man schon bei ihrem Auftritt auf der „Fest“-Feldbühne 2022 nicht so ganz genau. Hochdynamisch und mitreißend war ihre Liveperformance samt explosivem Gitarrenspiel definitiv – was in direktem Gegensatz zum minimalistischen Charme von Emilie Zoés Platten steht.

Die Variabilität ihrer Stimme stellt sie auch auf dem aktuellen Album „Hello Future Me“ unter Beweis; um die außergewöhnliche Selbstdarstellung zu erleben, kommt man um einen Konzertbesuch nicht herum! -pat