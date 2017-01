Nachdem bis auf Sänger Frankie Palmeri vor fast einem Jahr alle Bandmitglieder den kollektiven Ausstieg probten, war die Vorzeigeformation der modernen Death- und Metalcore-Bewegung klinisch tot.

Jetzt haben die aus den Überresten der US-Deather Glass Cloud und The Tony Danza Tapdance Extravaganza in Person von Josh Travis (Gitarre), Phil Lockett (Bass) und Josh Miller (Schlagzeug) wiedervervollständigten Emmure sogar die Aufnahmen zum „Eternal Enemies“-Nachfolger abgeschlossen und geben zumindest schon mal eine Live-Kostprobe. Support: The Torch The Earth European. -pat