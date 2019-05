Bei Emoción ist der Name Programm.

Die internationalen Weltklasse-Musiker, die sich im Qatar Philharmonic Orchestra kennen gelernt haben, zelebrieren ihre Liebe zum Tango Nuevo mit viel Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Zusätzlich zu Gefühl und Können werfen sie passend zur Musik gestaltete Videoprojektionen in die Waagschale, wodurch das Liveerlebnis zu einer „besonders intensiven Erfahrung“ (Süddeutsche) wird.

Nach ihrem bejubelten Gastspiel in London und vor ihrer Premiere im New Yorker Lincoln Center ist das Quintett in einem vergleichsweisen intimen Rahmen im Tempel zu erleben. Wer Piazzolla und Co. liebt, sollte sich diesen besonderen Abend nicht entgehen lassen. -er