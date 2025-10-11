Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“

Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!

Am Erfolg des Action-Adventure-Rollenspiels von Nintendo in erheblichem Maße beteiligt ist der Soundtrack des „Super Mario“-Komponisten Koji Kondo – und diese Musik bringt die Kölner Videogame-Jazz-Coverband Endgegner als ihr zweites dramaturgisch zusammenhängendes Konzertprogramm auf die Bühne!

Vom mystischen „Lost Woods“ über das ikonische „Gerudo Valley“ bis hin zu den vielen kleinen Melodien wie der „Hymne des Sturms“ wird mit Moderation und Originalszenen auf der Leinwand nahezu der gesamte Soundtrack in der Reihenfolge des Spielverlaufs dargeboten. Von Jazz über Klassik, Country, Ambient, Folk und Progressive Rock ist alles vertreten – und natürlich ganz viel Retronostalgie! -pat