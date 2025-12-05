Engst

Popkultur // Artikel vom 05.12.2025

Engst (Foto: Herr Wedding)

„Auf die nächsten Zehn“! So titelt die Anfang November erschienene Single der vier Berliner Punkrocker um Namensgeber und Sänger Matthias Engst.

Deren Jubiläumstour zum Bandgeburtstag verspricht einen guten Querschnitt aus den drei Alben von „Flächenbrand“ (2018) bis „Irgendwas ist immer“ (’23), zwei EPs und den etlichen Singles – wie dem musikalisch eher untypischen „Herr Meier von der AfD“.

Guests: Alex Mofa Gang. -pat

Fr, 5.12., 20 Uhr, Substage, Karlsruhe

Kommentare

