Enjoy Jazz 2019

„Enjoy Jazz“ gratuliert der Label-Instanz ECM zum 50. „Edition Of Contemporary Music“ passt ja auch perfekt zum „Festival für Jazz und anderes“ im Rhein-Neckar-Städtedreieck.

Unter den zahlreichen ECM-Artists im Line-up befindet sich gleich zum Auftakt eine Legende: Die 83-jährige Carla Bley gastiert erstmals mit ihrem Quartett (Mi, 2.10., 20 Uhr, Feierabendhaus LU, Foto: Jarasum Jazz Festival). Am Do, 3.10. eröffnet die festivalbegleitende Ausstellung zur stilbildenden Cover-Art von ECM im Tankturm Heidelberg.

Der Elektroniker und ECM-Künstler Jan Bang ist Artist in Residence und zeigt seine Vielseitigkeit in Konzerten mit den Trondheim Voices (Sa, 5.10., 21 Uhr), dem Ensemble Modern (So, 6.10., 19 Uhr, je Karlstorbahnhof HD), Eivind Aarset (Mi, 9.10., 20 Uhr, Heiliggeistkirche HD) und als Teil von Dark Star Safari (Mo, 28.10., 20 Uhr, Alte Feuerwache MA).

Weitere Highlights in der ersten Festivalhälfte sind der Vorab-Auftritt von Pop-Autor, DJ und Jazz-Fan Thomas Meinecke (So, 29.9, 17 Uhr, Europäischer Hof HD) und die Kinan Azmeh CityBand, von Syrern in New York gegründet, mit ihrem „Arab-Jazz“ (So, 13.10., 19 Uhr, Peterskirche HD). -fd