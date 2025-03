Enno Bunger

Nach der großen Bandtour zu seinem Album „Der beste Verlierer“ kehrt der melancholische Songwriter zu einen Roots zurück.

„Bis einer weint. Solo am Klavier“ überschreibt er seine Solotour, für die er seine besten, wichtigsten und berührendsten Songs neu arrangiert hat und sich selbst am Klavier und diversen Tasteninstrumenten begleitet. Ab 22.30 Uhr folgt die Tollhaus-Disco „Tanzab“, an den Decks steht Groovemaster DJ Amar aus Stuttgart, vielen von früher u.a. durch die Mood Lounge bekannt. -rw