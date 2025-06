Enzlive 2025

Direkt am Ufer zwischen CCP und Theater auf dem Waisenhausplatz veranstaltet die Goldstadt ihr erstes kostenloses Sommerfestival „Enz live“ mit einer schwimmenden Bühne inmitten der Pforzheimer Innenstadt.

Drei Wochen lang bietet sich hier bei Beachflair ein abwechslungsreiches Programm aus After-Works, Livebands und anderen Events. Los geht’s am Mi, 9.7. mit einer After-Work und der Wahl der dritten „Oechsle Fest“-Königin. Am ersten Wochenende steigt dann das bis dato als „Lichterfest“ bekannte „Enzleuchten“ mit der George-Michael-Tributeband Freedom um Fabrizio Levita und Feuerwerk (Fr, 11.7.) sowie Amy Sue & Friends und einer Lasershow (Sa, 12.7.). Ergänzend lockt ein Foodtruck-Festival (Mi-Sa, 9.-12.7.) sowie die „Pforzheimer Grillmeisterschaft“, bespielt von den Blue Beat Rebels (Rock/Blues) und Singer/Songwriter Jonas Gavriil (So, 13.7.) auf den Waisenhausplatz, dazu das Kulturfest „Grüne Töne“.

Immer mittwochs stehen After-Work-Partys auf dem Plan; donnerstags Dance-Events mit lateinamerikanischen Rhythmen und Livebands sowie Tanzschulworkshops; freitags ebenfalls Livebands, ein spanischer (Fr, 18.7. mit den Gipsy und Voices Denise Krammer) und ein italienischer (Fr, 25.7. mit Marco Augusto und Crossover-Pop-enor Enzo D’Eugenio) Abend. Der letzte „Enzlive“-Tag ist „Der große Tag der Helden“ (27.7.), an dem sich getoppt von Benjakob und Chessy’s Music-Club Feuerwehr, DRK, Zoll, THW, DLRG und Kinderschutzbund, Freiwilligenagentur, Missio und viele weitere Hilfsorganisationen mit Aktionen für die ganze Familie präsentieren. -pat