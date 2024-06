Erra & Alpha Wolf

Popkultur // Artikel vom 21.06.2024

Das selbstverwaltete und ehrenamtlich getragene Kunst und Kulturzentrum in der Schauenburgstr. 5 und sein gemeinnütziger Trägerverein Panorama, der sich mit Projekten wie der Halle 14 und dem P8 seit zwölf Jahren für eine offene und kreative Kulturszene in Karlsruhe einsetzt, feiern den zweiten Geburtstag der Kulturdose – mit allem, was drinsteckt.