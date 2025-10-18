Wer energiegeladene und schweißtreibende Livekonzerte, musikalische Vielfalt und Bands wie The Cat Empire oder Manu Chao liebt, ist bei Eskorzo exakt richtig!

Die 1995 gegründete siebenköpfige Bandlegende aus Granada gilt als Vorreiter der Mestizobewegung in Spanien und vereint Stile wie Cumbia, Afrobeat, Gypsy-Punk, Reggae, Ska, Funk und Jazz. Beeinflusst von Künstlern wie Fishbone, Red Hot Chili Peppers, The Clash oder Mano Negra ist Eskorzo heute selbst eine Referenz für Fusion-Grooves auf höchstem Niveau. -rw