Etta Scollo & Nikita Miller

Popkultur // Artikel vom 20.02.2025

Zwei Solosets und eins im Duo samt Buchpräsentation beinhaltet dieser Abend mit Steve Wynn, Gründungsmitglied von The Dream Syndicate, deren „Days Of Wine And Roses“ als Meilenstein des Indie-/Alternative Rocks gilt, und dem seit Jahren im Landkreis KA lebenden US-Singer/Songwriter und Syndicate-Keyboarder Chris Cacavas, Gründungsmitglied von Green On Red, den Urvätern der Alternative-Country-Bewegung.